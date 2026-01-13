Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές εταιρείες

Μετά από χρονιές ρεκόρ που διαδέχονται η μια την άλλη, χάρη στις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της χώρας, και δεδομένων των ταξιδιών των Ελλήνων και προς το εξωτερικό που έχουν ανακάμψει, οι αερομεταφορείς, εγχώριοι και διεθνείς, συνεχίζουν να ποντάρουν στην Ελλάδα, ενόσω μάλιστα ο ανταγωνισμός φουντώνει.

Σε αυτό το πλαίσιο πέρα από την αύξηση των συνδέσεων που δρομολογούν για την τρέχουσα χρονιά, προσπαθούν να διασφαλίσουν μια καλή εκκίνηση μέσω μεγάλων εκπτώσεων στους ναύλους τους.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr