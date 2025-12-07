Mega πληρωμή στις 19 Δεκεμβρίου: Πάνε ταμείο εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και δικαιούχοι επιδομάτων - Αναλυτικά οι παροχές

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των επιδομάτων, συντάξεων και δώρων Χριστουγέννων σε εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και άνεργους, καθώς το διάστημα από 14 έως και 19 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνει πυκνές πληρωμές για όλους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν από τον e-ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι των τέως Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Τα ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα περιλαμβάνουν και την ετήσια αύξηση κατά 2,4% φέτος, ακόμη και για τους 670.000 συνταξιούχους που διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά (θα λάβουν αύξηση 1,2%).

