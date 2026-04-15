Μέση Ανατολή: Οι ελπίδες για ειρήνη «εκτόξευσαν» τη Wall Street

Με κέρδη έκλεισε η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 317,74 μονάδων (+0,66%), στις 48.535,99 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 455,34 μονάδων (+1,96%), στις 23.639,08 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 81,14 μονάδων (+1,18%), στις 6.967,38 μονάδες.
Νωρίτερα χθες , ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post.
«Πρέπει να μείνετε εκεί, όντως, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και είμαστε περισσότερο πρόθυμοι να πάμε εκεί», φέρεται να είπε ο Τραμπ.
- Μπάρμπα για το σκετς της Λατινοπούλου: «Άτυχη στιγμή , δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί»
- Το «απαγορευμένο» πασχαλινό επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης: Ο ακατανόητος λόγος
- Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Τα SMS των συλληφθέντων σε φίλη της 19χρονης - «Χρεώνει» τους δύο ο τρίτος
- Ιωάννα Τούνη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης κατά της απόφασης για το revenge porn
