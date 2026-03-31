Μέση Ανατολή: Συνεχίζει την άνοδο το πετρέλαιο - Κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι

Οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια «επέτρεψαν» στο πετρέλαιο να συνεχίσει το ράλι ανόδου με την τιμή του βαρελιού να πλησιάζει τα 110 δολάρια.

Βαρέλια πετρελαίου
Βαρέλια πετρελαίου | Shutterstock
Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την αποδοθείσα στο Ιράν επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ σε λιμάνι στο Ντουμπάι, που προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,96%, στα 105,93 δολάρια.

Η τιμή του WTI έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

