Μέτρο 23: Από εβδομάδα οι πληρωμές στους αγρότες - Αναλυτικά ποιες μπαίνουν τον Δεκέμβριο

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταβληθούν οι πληρωμές στους αγρότες για το Μέτρο 23, και θα προσεγγίσουν τα 500 εκατομμύρια.

Έλληνας αγρότης | Shutterstock
Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταβληθούν οι πληρωμές στους αγρότες για το Μέτρο 23, σύμφωνα και με όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Αναφερόμενος στις πληρωμές που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογράμμισε ότι «με τις καταβολές που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα θα προσεγγίσουμε τα 500 εκατομμύρια».

Παράλληλα, η προκαταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2025, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί πριν από τις γιορτές, όπως τόνισε την Τετάρτη ο πρόεδρός του, Ανδρέας Λυκουρέντζος. ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. 

Πληρωμές στους αγρότες - Αναλυτικά ποιες μπαίνουν Δεκέμβριο

Αυτές είναι οι πληρωμές που θα καταβληθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025:

  1. Μέτρο 23
  2. Βιολογική κτηνοτροφία 2024
  3. Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων 2024
  4. Βασική Ενίσχυση 2025 το υπόλοιπο 30%
  5. Ενίσχυση Βοσκών 5 νομών 2025
  6. Αναδιανεμητική ενίσχυση 2025 < 17 εκτάρια
  7. Γεωργοί νεαρής ηλικίας (YOUNG)
  8. Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2025
  9. Βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία 2024 (ΣΣΚΑΠ)
  10. Κομφούζιο 2024
  11. Βιολογική Γεωργία 2024 (ΠΑΑ) ΠΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
  12. Ευζωϊα Χοίρων, Δάσωση

