Μέτρο 23: Από εβδομάδα οι πληρωμές στους αγρότες - Αναλυτικά ποιες μπαίνουν τον Δεκέμβριο

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταβληθούν οι πληρωμές στους αγρότες για το Μέτρο 23, σύμφωνα και με όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Αναφερόμενος στις πληρωμές που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογράμμισε ότι «με τις καταβολές που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα θα προσεγγίσουμε τα 500 εκατομμύρια».

Παράλληλα, η προκαταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2025, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί πριν από τις γιορτές, όπως τόνισε την Τετάρτη ο πρόεδρός του, Ανδρέας Λυκουρέντζος. ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές.

Πληρωμές στους αγρότες - Αναλυτικά ποιες μπαίνουν Δεκέμβριο

Αυτές είναι οι πληρωμές που θα καταβληθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025:

Μέτρο 23 Βιολογική κτηνοτροφία 2024 Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων 2024 Βασική Ενίσχυση 2025 το υπόλοιπο 30% Ενίσχυση Βοσκών 5 νομών 2025 Αναδιανεμητική ενίσχυση 2025 < 17 εκτάρια Γεωργοί νεαρής ηλικίας (YOUNG) Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2025 Βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία 2024 (ΣΣΚΑΠ) Κομφούζιο 2024 Βιολογική Γεωργία 2024 (ΠΑΑ) ΠΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Ευζωϊα Χοίρων, Δάσωση