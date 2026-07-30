Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση προς Καλαμαριά, οι πιστοποιήσεις και ο κρίσιμος δρόμος

Για τον Αύγουστο έχει και επισήμως μεταφερθεί η εκκίνηση της λειτουργίας του μεγάλου έργου επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά, επιβεβαιώνοντας όσα ανέφερε σχετικά πρόσφατα το insider.gr για πιθανή μετάθεση της έναρξης του project τον επόμενο μήνα, παρά στα τέλη Ιουλίου, και παρά το γεγονός ότι κατασκευαστικά το σχήμα υπό τον ανάδοχο AKTOR έχει ολοκληρώσει την «δουλειά» του.
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