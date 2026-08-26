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Μετρό Θεσσαλονίκης: «Κορδέλες» για την επέκταση προς Καλαμαριά - Οι επόμενες στάσεις

Η 27η Αυγούστου 2026 αποτελεί την ημερομηνία-ορόσημο για το έργο, καθώς η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο μεγάλο νέο τμήμα του δικτύου της μετά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής.

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Metro Thessalonikis
Συρμοί του μετρό Θεσσαλονίκης | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Η ώρα της παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά έφτασε.

Για αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, όπως ήδη έχει αναφέρει το insider.gr, έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια για την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά με την «κατασκευαστική σφραγίδα» του αναδόχου ομίλου AKTOR.

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