Μετρό Θεσσαλονίκης: «Κορδέλες» για την επέκταση προς Καλαμαριά - Οι επόμενες στάσεις

Η ώρα της παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά έφτασε.

Για αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, όπως ήδη έχει αναφέρει το insider.gr, έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια για την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά με την «κατασκευαστική σφραγίδα» του αναδόχου ομίλου AKTOR.

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