Μετρό: Τι «τρέχει» με τους νέους συρμούς και το αεροδρόμιο - Επενδύσεις 300 εκ. από τη ΣΤΑΣΥ

Στις «ράγες», έστω και σε αρχικό στάδιο, φαίνεται να μπαίνει η διαδικασία για την απόκτηση νέων συρμών στο Μετρό της Αθήνας, μετά από χρόνια ανομβρίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παροχής υπηρεσιών και βέβαια, την ενίσχυση δρομολογίων ιδίως στην γραμμή προς το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Γραμμή 3, Πειραιάς – Αεροδρόμιο).

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα μόλις, μιλώντας σε σχετικό συνέδριο (ΤΜΕΔΕ), ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, κ. Κ. Κυρανάκης, είχε κάνει λόγο για επικείμενο διαγωνισμό για την απόκτηση 15 νέων συρμών στο μετρό, οι μισοί εκ των οποίων (μάλλον 7) θα είναι διρευματικοί, ήτοι θα κινούνται τόσο υπόγεια όσο και υπέργεια, για να ενισχύσουν τα δρομολόγια κατά βάση από Δ. Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο, στην λεγόμενη αεροπορική γραμμή, και σε μια συγκυρία στην οποία τα προβλήματα είναι συνεχή, οι ανάγκες (λόγω τουρισμού) αυξανόμενες και οι συρμοί παλιάς ηλικίας.

