Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πώς κάνετε αίτηση

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους να απασχοληθούν για έξι μήνες, με μισθό 740 ευρώ για έξι ώρες εργασίας.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται 50.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών) αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Σύμφωνα με το insider.gr, η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους/ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ (και όχι για πάνω από 22 ημέρες τον μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία.

ΔΥΠΑ: Η χρηματοδότηση του προγράμματος

Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή) και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα ξεκινήσει εντός της εβδομάδας και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα αυτό δεν κάνουν αίτηση οι ίδιοι άνεργοι, αλλά κάνουν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις θέσεις, υποδεικνύοντας την ειδικότητα που ζητούν.

Το κατάλληλο προφίλ του εγγεγραμμένου ανέργου που θα πάει για συνέντευξη και ακολούθως για πρόσληψη στις επιχειρήσεις, το επιλέγει από το ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ο εργασιακός σύμβουλος. Βλέπει δηλαδή τους εγγεγραμμένους σε κάθε περιοχή, τις θέσεις που έχει στη διάθεσή του και κάνει το κατάλληλο «ματσάρισμα».

Άρα, το πρόγραμμα επιδοτεί την εργασία, αλλά τα χρήματα δεν δίνονται στην επιχείρηση. Δίνονται κατευθείαν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στον ωφελούμενο της δράσης. Δεν μεσολαβεί δηλαδή στην πληρωμή η επιχείρηση.

Πώς κάνετε αίτηση και ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν

Η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους από το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Gov.gr περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν θέση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης η οποία θα διαχειριστεί τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, την υπόδειξη των ωφελούμενων που θα καλύψουν τις θέσεις, αλλά και την καταβολή της αποζημίωσής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης/παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ (ημερολογιακά).

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι εξής επιχειρήσεις/πάροχοι:

Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους στο χρονικό διάστημα του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας

υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού,

τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

οι εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες,

οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση,

επιχειρήσεις/πάροχοι που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα,

οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους,

οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου,

επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 περί ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτροπής διακρίσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι προασπίζεται την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και ότι διασφαλίζεται η πρόσβαση στους χώρους εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες.

οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι

Ωφελούμενοι/ασκούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι/ες ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ τόσο κατά την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.

Προτεραιότητα κατά την υπόδειξη τους από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ έχουν:

Μακροχρόνια άνεργοι/ες με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας,

Άνεργες γυναίκες,

Άνεργοι/ες που πλήττονται/κινδυνεύουν από την φτώχεια (Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος),

Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Μετά τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρόσκλησης από τη ΔΥΠΑ, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).