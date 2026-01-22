Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Ποια χρηματικά ποσά στις δηλώσεις δεν φορολογούνται

Με το ρολόι να μετρά ανάποδα για το άνοιγμα της αυλαίας των φορολογικών δηλώσεων, χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν ότι στη δήλωσή τους εμφανίζονται χρηματικά ποσά που απέκτησαν το 2025, χωρίς ωστόσο να φορολογούνται.
Πρόκειται για παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα που, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Η εφιαλτική νύχτα του 1993 σε Βάρη, Βούλα και Γλυφάδα - Όταν οι δρόμοι έγιναν πάλι ποτάμια
- Κακοκαιρία - Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχεται νέο κύμα καταιγίδων – Θα πληγεί και η Αττική
- Η αντίδραση της Φωτεινής Αθερίδου όταν τη ρωτούν για τον χωρισμό του πατέρα της με την Καρύδη
- Αγγελική Νικολούλη στο Reader: «Ο τρόπος μου να πω ότι δεν είμαι άτρωτη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.