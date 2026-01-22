Μενού

Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Ποια χρηματικά ποσά στις δηλώσεις δεν φορολογούνται

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται δεκάδες κατηγορίες παροχών, που καλύπτουν από έξοδα διαμονής και μετακίνησης, ασφαλιστικές εισφορές και ασφάλιστρα.

Reader symbol
Newsroom
xrimata
Χρήματα σε πορτοφόλι. | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Με το ρολόι να μετρά ανάποδα για το άνοιγμα της αυλαίας των φορολογικών δηλώσεων, χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν ότι στη δήλωσή τους εμφανίζονται χρηματικά ποσά που απέκτησαν το 2025, χωρίς ωστόσο να φορολογούνται.

Πρόκειται για παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα που, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ