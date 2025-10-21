Μπαρτσελόνα, Καμπ Νου: Το χρυσό deal με τη Spotify - Ζαλίζουν τα κόστη και τα κέρδη της ανακαίνισης

H Μπαρτσελόνα υποδέχεται σήμερα (21/10) τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική του Champions League, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης (Estadi Olímpic Lluís Companys), γνωστό με του όνομα Μονζουίκ, αφού το νέο, ανακαινισμένο Καμπ Νου, το θρυλικό γήπεδο του καταλανικού συλλόγου, δεν είναι ακόμα έτοιμο για να ανοίξει τις πύλες του.

Μετά από χρόνια σχεδιασμού και διαπραγματεύσεων, η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε μία από τις πιο δαπανηρές και φιλόδοξες αθλητικές ανακαινίσεις παγκοσμίως.

Στόχος της, όπως αναφέρει το insider.gr, να μετατρέψει το Spotify Camp Nou, σε ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα ποδοσφαίρου και ψυχαγωγίας, ικανό να παράγει σταθερά έσοδα όλο το χρόνο.

Η ολοκληρωμένη κατασκευή θα χρησιμεύσει ως το «πετράδι στο στέμμα» του φιλόδοξου project Espai Barca, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα νέο Palau Blaugrana, το γήπεδο μπάσκετ του συλλόγου και ανακαινισμένες προπονητικές εγκαταστάσεις.

Το έργο με αριθμούς

Το νέο Spotify Camp Nou θα έχει χωρητικότητα 105.000 θεατών στην τελική του μορφή, θα διαθέτει πλήρως σκεπασμένες εξέδρες, υπερσύγχρονα VIP lounges και εμπορικές εγκαταστάσεις που φιλοδοξούν να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το συνολικό κόστος του project Espai Barça υπολογίζεται σε περίπου 1,45 δισ. ευρώ εκ των οποίων 930-960 εκατ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά την ανακαίνιση του γηπέδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου, το πλήρως λειτουργικό γήπεδο θα αποφέρει περίπου 350 εκατ. ετησίως.

Την Παρασκευή (17/10) το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης έδωσε το «πράσινο φως» για το άνοιγμα του νέου γηπέδου, αφού χορήγησε στον σύλλογο την πρώτη άδεια χρήσης στη Φάση 1Α, η οποία θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των δύο πρώτων κερκίδων, του South Goal και της Grandstand, χωρητικότητας 27.000 θεατών.

Ωστόσο ο σύλλογος δεν θα επιστρέψει στην φυσική του έδρα, μέχρι να λάβει και την άδεια χρήσης στη Φάση 1Β, η οποία επιτρέπει την είσοδο 45.000 φιλάθλων στις εξέδρες.

Ο λόγος είναι πως το άνοιγμα του νέου «Καμπ Νου» με 27.000 κόσμο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο για την ομάδα, που προτιμά να παραμείνει στο «Μονζουίκ» έως ότου λάβει την επόμενη άδεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η ομάδα αναμένεται να δώσει τον πρώτο της αγώνα στο νέο γήπεδο προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Χρυσή συμφωνία με Spotify

Επιπλέον, η Μπαρτσελόνα ανανέωσε πρόσφατα τη συνεργασία της με το Spotify, μια συμφωνία που θα αποφέρει περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ για τον σύλλογο μεταξύ 2026 και 2030, μαζί με άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ που θα εκτείνονται έως το 2034.

Σύμφωνα με την χορηγία, ο γίγαντας του streaming συνεχίζει να εμφανίζεται στις φανέλες των βασικών αντρικών και γυναικείων ομάδων, καθώς και σε εκείνες των προπονήσεων. Η συμφωνία επεκτείνει μια συνεργασία που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και διασφαλίζει ότι το Spotify διατηρεί τα δικαιώματα ονομασίας για το Camp Nou μέχρι το 2034.

Με την ευκαιρία της συμφωνίας η Μπαρτσελόνα αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Αυτή η συνεργασία επιτρέπει και στα δύο brand να επεκτείνουν την παρουσία τους σε στρατηγικές αγορές και να δημιουργήσουν κοινές συνέργειες με διεθνή εμβέλεια, συνδεόμενες με νέο κοινό και εδραιώνοντας την παγκόσμια προοπτική τους».

Πληθώρα χορηγιών

«Έπρεπε να είχαμε χτίσει αυτό το στάδιο χρόνια πριν, αλλά αργήσαμε. Και το κάνουμε για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Έχουμε έσοδα 175 εκατομμυρίων ευρώ από τα γήπεδα για το 2024-25, και χωρίς να κάνουμε τίποτα, χωρίς να χτίσουμε ένα νέο στάδιο, θα ήμασταν στα 250 εκατομμύρια ευρώ στο Καμπ Νου, ωστόσο μπορούμε να φτάσουμε τα 400 εκατ. ευρώ με το νέο στάδιο» τόνισε ο ταμίας του συλλόγου Φεράν Ολίβ.

Από αυτά, περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ προβλέπονται μόνο από υπηρεσίες VIP και corporate lounges, ενώ τα έσοδα από τις ειδικές συνεργασίες στο πλαίσιο του project Espai Barça υπολογίζονται σε περίπου 43,6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο αναλυτής Ρότζερ Χάμπελ αναφέρει ότι η Μπαρτσελόνα έχει ήδη εξασφαλίσει 330 εκατ. ευρώ σε συμβόλαια χορηγιών, χαρακτηρίζοντας το έργο «παγκόσμιο πρότυπο» στη διαχείριση αθλητικών επενδύσεων.

Μεταξύ αυτών είναι μια συμφωνία με την κινεζική εταιρεία κατασκευής συσκευών Midea, αξίας περίπου 12 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, και μια άλλη συνεργασία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε αντάλλαγμα για διαφήμιση στην εμφάνιση προπόνησης μέχρι το 2029.

Επίσης, σύμφωνα με την Mundo Deportivo, η Uber θα υπογράψει συμφωνία χορηγίας με τον καταλανικό σύλλογο αύριο (22/10).

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η επένδυση του νέου γηπέδου θα προσφέρει στη Μπαρτσελόνα σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και πολυετή χρηματοοικονομική δέσμευση. Η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και την εμπορική αξιοποίηση κάθε πτυχής του νέου σταδίου – από τις εταιρικές θέσεις έως τη διεθνή τουριστική προσέλκυση. Το εγχείρημα θεωρείται οικονομικά πρωτοποριακό: συνδυάζει ιδιωτική τραπεζική χρηματοδότηση, εταιρική διαχείριση εσόδων και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, καθιστώντας το Spotify Camp Nou όχι απλώς στάδιο, αλλά επενδυτικό οικοσύστημα.

Χρηματοδότηση - Ο ρόλος των τραπεζών

Τον Μάρτιο του 2025 η Μπαρτσελόνα προσέλαβε την Goldman Sachs Group Inc. για να διερευνήσει τρόπους μείωσης του χρέους που χρησιμοποιήθηκε για την ανακαίνιση του ιστορικού γηπέδου. Τέσσερις μήνες αργότερα ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει ομόλογα ύψους 424 εκατομμυρίων ευρώ (498 εκατομμύρια δολάρια) στο πλαίσιο συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του, η οποία της επιτρέπει να αναβάλει την πρώτη αποπληρωμή στο 2033 από το 2028, με μέσο επιτόκιο 5,19 %.

Ο ισπανικός ποδοσφαιρικός σύλλογος είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,45 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2023 από 20 επενδυτές για την ανακαίνιση του γηπέδου, χωρίς να υποθηκευτούν περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs και JP Morgan.

Η αποπληρωμή των ομολόγων θα γίνει μέσω των επιπλέον εσόδων που θα προκύψουν από το νέο γήπεδο – όπως χορηγίες, δικαιώματα ονομασίας, VIP φιλοξενία, μουσειακές επισκέψεις και εκδηλώσεις.

Οι «φωνές» για την ανάθεση στην τουρκική Limak

Η τουρκική κατασκευαστική εταιρεία Limak είναι αυτή έχει αναλάβει εδώ και δύο μήνες να φέρει εις πέρας το project, μία ανάθεση που έχει συζητηθεί πολύ στην Ισπανία.

Όπως αναφέρει το Goal.com η κατασκευή ανατέθηκε στην Limak παρά το γεγονός ότι η εταιρεία φέρεται να σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία σε μια τεχνική αξιολόγηση έναντι των Ισπανών ανταγωνιστών Ferrovial και FCC.

Η πρόταση της Limak απαιτούσε προκαταβολή περίπου 200 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με μόλις 12 εκατ. ευρώ από άλλους υποψηφίους, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Οι αξιωματούχοι του συλλόγου έχουν έκτοτε υπερασπιστεί την απόφαση, δηλώνοντας ότι το σχέδιο της Limak τήρησε με τον καλύτερο τρόπο τις προθεσμίες που επέβαλαν η UEFA και η τοπική αυτοδιοίκηση για την ολοκλήρωση.

Αξιολογήσεις

Το 2025, ο οίκος DBRS αναβάθμισε την προοπτική αξιολόγησης της Μπαρτσελόνα από «σταθερή» σε «θετική», επιβεβαιώνοντας την πιστοληπτική βαθμίδα BBB. Η έκθεση επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση του χρέους, η καθαρή χρηματοδότηση χωρίς ενέχυρα και η σταθερή πρόοδος του έργου μειώνουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις του οίκου προβλέπουν:

EBITDA περίπου €90 εκ. το 2025 και σχεδόν €100 εκ. στη μεσοπρόθεσμη περίοδο,

Μείωση του λόγου χρέους/EBITDA κάτω από 4,5× σε βάθος χρόνου,

Κίνδυνο υποβάθμισης αν τα έσοδα του Espai Barça υποαποδώσουν ή ο λόγος χρέους παραμείνει άνω των 7×.