Μπαταρίες: Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης το ένα έργο, αρρυθμίες στις επιδοτήσεις

«Βραχυκύκλωμα» καταγράφεται σε δύο προγράμματα που προβλέπουν επιδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για την εγκατάσταση των μπαταριών με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, στη μία από αυτές τις περιπτώσεις -δηλαδή στο πρόγραμμα «Απόλλων» για την παροχή φθηνού «πράσινου» ρεύματος σε κοινωνικά ευάλωτους- η επιδότηση απεντάσσεται από το RRF, λόγω καθυστέρησης στην έναρξή του.

Όσον αφορά το έτερο πρόγραμμα, το «Μπαταρίες στις επιχειρήσεις», το πρόβλημα έγκειται στο ότι όλα τα επιλέξιμα έργα θα ανακοινωθούν το νωρίτερο στις αρχές Οκτωβρίου. Επομένως, με δεδομένο ότι η διορία του προγράμματος εκπνέει στο τέλος του Απριλίου 2026, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδοθούν σε σπριντ, για να ολοκληρώσουν τα έργα εγκαίρως και να μην χάσουν την επιδότηση για την εγκατάσταση της μονάδας αποθήκευσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο insider.gr