Μπλε κάδος: Πού καταλήγουν πραγματικά τα υλικά που πετάμε

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), η αποτελεσματική διαλογή είναι κρίσιμη για την ανάκτηση υλικών και την επιστροφή τους στην παραγωγή, ενώ όσα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν καταλήγουν, ανάλογα με το σύστημα διαχείρισης, σε άλλες μορφές επεξεργασίας ή διάθεσης.

Το περιεχόμενο των μπλε κάδων μεταφέρεται αρχικά σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

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