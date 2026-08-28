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Μπλε κάδος: Πού καταλήγουν πραγματικά τα υλικά που πετάμε

Η ανακύκλωση αποτελεί βασικό κρίκο της κυκλικής οικονομίας, καθώς επιτρέπει σε υλικά που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απόβλητα να επιστρέψουν στην παραγωγή ως δευτερογενείς πρώτες ύλες.

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Ανακύκλωση
Κάδοι ανακύκλωσης | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), η αποτελεσματική διαλογή είναι κρίσιμη για την ανάκτηση υλικών και την επιστροφή τους στην παραγωγή, ενώ όσα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν καταλήγουν, ανάλογα με το σύστημα διαχείρισης, σε άλλες μορφές επεξεργασίας ή διάθεσης.

Το περιεχόμενο των μπλε κάδων μεταφέρεται αρχικά σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

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