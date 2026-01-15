Μενού

Μπορεί η Ελλάδα να προλάβει πυρκαγιές και πλημμύρες; Το στοίχημα του 2026 - 2027

Με την κλιματική αλλαγή να εντείνει τη συχνότητα και την ένταση φαινομένων όπως οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια αυξανόμενη απειλή.

Reader symbol
Newsroom
Καταστροφές στο Θεσσαλικό κάμπο μετά από πλημμύρες
Καταστροφές στο Θεσσαλικό κάμπο μετά από πλημμύρες | (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)
  • Α-
  • Α+

Με την κλιματική αλλαγή να εντείνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων φαινομένων, τη μεσογειακή γεωμορφολογία να ευνοεί τις πυρκαγιές και τις απότομες βροχοπτώσεις να μετατρέπονται ολοένα συχνότερα σε πλημμύρες, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διετία 2026–2027 αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο για την Πολιτική Προστασία, καθώς ήδη είναι σε εξέλιξη επενδύσεις που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ με στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε πυρκαγιές και πλημμύρες.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ