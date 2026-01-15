Μπορεί η Ελλάδα να προλάβει πυρκαγιές και πλημμύρες; Το στοίχημα του 2026 - 2027

Με την κλιματική αλλαγή να εντείνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων φαινομένων, τη μεσογειακή γεωμορφολογία να ευνοεί τις πυρκαγιές και τις απότομες βροχοπτώσεις να μετατρέπονται ολοένα συχνότερα σε πλημμύρες, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή.
Σε αυτό το περιβάλλον, η διετία 2026–2027 αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο για την Πολιτική Προστασία, καθώς ήδη είναι σε εξέλιξη επενδύσεις που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ με στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε πυρκαγιές και πλημμύρες.
