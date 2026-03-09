Μενού

Μπορεί η Ελλάδα να ξεμείνει από καύσιμα; Το «προηγούμενο» που ανησύχησε την αγορά

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για σοβαρή διαταραχή της παγκόσμιας τροφοδοσίας καυσίμων.

Πρατήριο καυσίμων | Shutterstock
Η ένταση στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και αυξανόμενο κίνδυνο εμπλοκής περισσότερων χωρών της περιοχής, έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρή νευρικότητα στις διεθνείς αγορές.

Το Brent έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι ενώ μέχρι την Παρασκευή είχε καταγράψει άνοδο κατά 28% μέσα σε μια εβδομάδα, με τους επενδυτικούς οίκους να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση περαιτέρω διαταραχών στις ροές πετρελαίου οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη και προς τα 150 δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

