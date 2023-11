Το μυστικό για επιτυχία και λεφτά - Το παράδειγμα του Μπιλ Γκειτς

Η απαισιοδοξία υπάρχει και πολλές φορές βοηθάει ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Τι κάνει όμως η αισιοδοξία; Είναι εξίσου απαραίτητη και είναι καλό καμιά φορά να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι που μας φαίνεται ακατόρθωτο.

Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως οι άνθρωποι επιλέγουν ένα από τα παραπάνω και δεν έχουν ισορροπία και έτσι συχνά μπορεί να οδηγούνται στην αποτυχία.

Ο Morgan Housel γράφει στο βιβλίο που σχετίζεται με την ψυχολογία και την οικονομική επιτυχία, «Same as Ever: A Guide to What Never Changes», για τη σημαντικότητα της ισορροπίας που είναι και η πιο σημαντική δεξιότητα στη ζωή μας.

Το παράδειγμα του Μπιλ Γκειτς

Ένα από τα παραδείγματα είναι ο Μπιλ Γκειτς, ο ιδρυτής της Microsoft, ο οποίος από τότε που τη δημιούργησε επέμενε να έχει πάντα αρκετά χρήματα στην τράπεζα ώστε να κρατήσει την εταιρεία ζωντανή για 12 μήνες χωρίς έσοδα.

Όπως αναφέρει το CNBC , όταν ο Γκέιτς ρωτήθηκε το 1995 γιατί κρατάει τόσα μετρητά στην άκρη είπε πως τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα στην τεχνολογία που η επιχείρηση του επόμενου έτους δεν ήταν εγγυημένη.

Ο ίδιος είχε πει το 2007: «Πάντα ανησυχούσα γιατί οι άνθρωποι που δούλευαν για μένα ήταν μεγαλύτεροι από εμένα και είχαν παιδιά, και πάντα σκεφτόμουν: "Κι αν δεν πληρωθούμε; Θα μπορέσω να ανταποκριθώ στη μισθοδοσία;"».

Αυτή η σκέψη του δείχνει πως η αισιοδοξία του μπερδεύεται σωστά με την απαισιοδοξία, καθώς είναι θετικός για το μέλλον αλλά όχι σίγουρος για το τώρα.

Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει λογική και να μην υπερισχύει η αισιοδοξία αλλά ούτε και η απαισιοδοξία. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας και όχι απαραίτητα κάποια άλλη δεξιότητα.