Νέα Αρχή Ελέγχου Αγοράς: «Μοίρασε» τα πρώτα πρόστιμα - Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη τα σούπερ μάρκετ

«Έπιασε» και επισήμως δουλειά η νέα Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με τη διοικήτρια Δέσποινα Τσαγγάρη να υπογράφει τα πρώτα πρόστιμα του 2026 συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, μετά από εισήγηση της ΔΙΜΕΑ.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.
Αποδέκτες των προστίμων είναι πέντε συνολικά εταιρείες, τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δύο εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε συνολικά 65 κωδικούς προϊόντων.
