Νέα επιδότηση στο ντίζελ: Γιατί αφορά όλους τους καταναλωτές - Παραδείγματα και τι αλλάζει

Στην πραγματικότητα, όμως, η σημασία του μέτρου ξεπερνά κατά πολύ το κόστος ενός γεμίσματος στο ρεζερβουάρ.

Το ντίζελ αποτελεί το βασικό καύσιμο των οδικών μεταφορών και κάθε μεταβολή στην τιμή του επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας, από τα χωράφια και τις μεταφορικές εταιρείες μέχρι τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

