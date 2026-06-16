Ο Έλον Μασκ και το σαρκοφάγο σκουλήκι που ρημάζει τους αγρότες των ΗΠΑ

Πώς μπορεί να κατηγορηθεί ο Έλον Μασκ για μία επιδημία καταστροφικών σκουληκιών που τρώνε ζωντανά τα ζωικά κεφάλαια των Αμερικανών αγροτών; Κατασκευαστής αυτοκινήτων και πυραύλων είναι ο άνθρωπος.

Και όμως, η σύντομη θητεία του πλέον τρισεκατομμυριούχου μεγιστάνα της Tesla και της SpaceX στο τότε νεότευκτο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), άφησε τον αγροτικό κόσμο ανυπεράσπιστο απέναντι σε μία «βιβλική» μάστιγα.

Όπως εξηγεί το MS Now, για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια, οι κοχλυόμυγες εμφανίζονται σε αγροκτήματα σε όλη τη Νοτιοδυτική Αμερική. Προς το παρόν, υπάρχουν αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Τέξας και το Νέο Μεξικό, αλλά σχεδόν σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερα.

Τι εστί κοχλυόμυγα;

Όταν μιλάμε για το πρόβλημα που συνιστούν για την κτηνοτροφία, εννοούμε περισσότερο τις προνύμφες της κοχλυόμυγας, δηλαδή τα σκουλήκια της.

Μια προσβολή μπορεί να είναι απολύτως καταστροφική όχι μόνο για μεμονωμένα ζώα και αγροκτήματα, αλλά για ολόκληρο τον γεωργικό κλάδο. Αυτά τα παράσιτα εναποθέτουν τα αυγά τους σε ανοιχτές πληγές σε ζώα, συχνά βοοειδή.

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Εξαπλώνονται γρήγορα, και σε αντίθεση με τις προνύμφες της κοινής μύγας, που τρώνε μόνο τη σηπτική σάρκα, οι κοχλυόμυγες τρώνε υγιείς και μη ιστούς, οδηγώντας σε μία θανάσιμη μόλυνση.

Μπορούν να εξαλείψουν ολόκληρους πληθυσμούς ζώων ενός αγροκτήματος. Εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες από αυτά τα σκουλήκια μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα τραύμα και οι συνέπειες είναι συχνά μοιραίες για οποιοδήποτε θηλαστικό.

Ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλη τη Νοτιοδυτική Αμερική από τις αρχές έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Και μετά από εκτεταμένη έρευνα και συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των κτηνοτρόφων, το Υπουργείο Γεωργίας (USDA) των ΗΠΑ κατέληξε σε μια έξυπνη λύση για την εξάλειψη του σκουληκιού.

Βασικά, θα στείρωνε τα αρσενικά και θα τα απελευθέρωνε στις πληγείσες περιοχές, επειδή αν αρκετά αρσενικά δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν, ο πληθυσμός τελικά θα εξαφανιζόταν.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του 2000 , ο Edward F. Knipling, ερευνητής του USDA που βοήθησε στην εκπόνηση του σχεδίου, μίλησε για την προσοχή που εφάρμοσε ο οργανισμός για να αποφύγει τον δημόσιο έλεγχο από εκείνους που θα ισχυρίζονταν ότι ήταν «σπατάλη χρημάτων».

«Ειδικά επειδή αυτό είχε να κάνει με τη σεξουαλική συμπεριφορά της μύγας, γνωρίζαμε ότι αν τα μέσα ενημέρωσης το έβρισκαν στην κατοχή τους, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ιδέα του ελέγχου ενός εντόμου στειρώνοντας τα αρσενικά και απελευθερώνοντάς τα», συνέχισε. «Έτσι, δεν είπαμε πολλά για τη διεξαγωγή αυτού του πειράματος».

Ευτυχώς, ο Knipling είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει και μάλιστα να επεκτείνει το έργο του.

Μέσω της αποστείρωσης και της αυστηρής παρακολούθησης, δημιουργήσαμε μια «φούσκα» ασφάλειας από αυτά τα παράσιτα που εκτεινόταν μέχρι τον Παναμά. Έτσι, το πρόβλημα εξαλείφθηκε από αυτή τη χώρα για περισσότερο από μισό αιώνα.

Ο Έλον Μασκ «λευτερώνει» τις μύγες

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε πρόεδρος για δεύτερη φορά, και ανέθεσε στον Έλον Μασκ να μειώσει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, μέσω του DOGE.

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Ο Μασκ έκανε σαρωτικές περικοπές σε όλο το φάσμα της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας, και ακόμα πιο σημαντικά, σε τομείς της έρευνας, μειώνοντας τα κονδύλια για προγράμματα όπως η πρόληψη και ο περιορισμός του ιού Εμπόλα (αναιρέθηκε αργότερα).

Αν το καλοσκεφτείτε, η εξάλειψη των σκουληκιών είναι ακριβώς αυτό που οι συντηρητικοί, και ιδιαίτερα ο Μασκ, θα προσπαθούσαν να καταστρέψουν.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη χρησιμοποιήσει το «αλυσοπρίονό» της για την εξάλειψη των προγραμμάτων που παρακολουθούν αυτά τα παράσιτα. Ένας τίτλος από τον Μάρτιο του περασμένου έτους από την Agri-Pulse, αναφέρει πως «Η παρακολούθηση των προγραμμάτων ξένης βοήθειας καταργήθηκε από τον Τραμπ».

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η παρακολούθηση των κοχλυόμυγων δεν ήταν ούτε απάτη, ούτε κατάχρηση. Ήταν ένα λογικό, οικονομικά αποδοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ενός πραγματικά σοβαρού προβλήματος.

Και η κυβέρνηση Τραμπ το εγκατέλειψε. Έτσι το Υπουργείο σταμάτησε να συντονίζεται με την Κεντρική Αμερική για την παρακολούθηση της κατάστασης, ακόμη και όταν τα παράσιτα πλησίαζαν σιγά σιγά στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Έτσι, τα σαρκοφάγα έντομα τρομοκρατούν τώρα τους Αμερικανούς αγρότες. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει μόνο αυτούς. Οι τιμές του βοείου κρέατος έχουν ήδη εκτοξευθεί στα ύψη και, αν τα σκουλήκια οδηγήσουν στη σφαγή πολλών κοπαδιών βοοειδών και μειωθεί η προσφορά, αυτές οι υψηλές τιμές μόνο θα επιδεινωθούν.