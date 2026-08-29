Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών στο «πακέτο» της ΔΕΘ - Πόσο κερδίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ετοιμάζεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, προσθέτοντας ακόμη μια παρέμβαση στην στρατηγική αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους που βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία επταετία.

Στο οικονομικό επιτελείο πιστεύουν πως η ελάφρυνση των εργοδοτικών εισφορών μπορεί να διευκολύνει όλες τις επιχειρήσεις (κυρίως τις μικρές) να απορροφήσουν το κόστος μιας σημαντικής αύξησης του βασικού μισθού που θα ισχύσει από το 2027 και θα αποτελέσει την προμετωπίδα των κυβερνητικών εξαγγελιών.

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