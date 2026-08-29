Μενού

Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών στο «πακέτο» της ΔΕΘ - Πόσο κερδίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες

'Ήδη το βασικό σενάριο προβλέπει μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Reader symbol
Newsroom
ΔΕΘ
EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ετοιμάζεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, προσθέτοντας ακόμη μια παρέμβαση στην στρατηγική αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους που βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία επταετία.

Στο οικονομικό επιτελείο πιστεύουν πως η ελάφρυνση των εργοδοτικών εισφορών μπορεί να διευκολύνει όλες τις επιχειρήσεις (κυρίως τις μικρές) να απορροφήσουν το κόστος μιας σημαντικής αύξησης του βασικού μισθού που θα ισχύσει από το 2027 και θα αποτελέσει την προμετωπίδα των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ