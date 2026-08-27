Ζεσταίνουν τις «μηχανές» στη ΝΔ με αφετηρία τη ΔΕΘ: Μπαράζ περιοδειών γαλάζιων υπουργών σε Βόρεια Ελλάδα

Τις μηχανές στο φουλ βάζει ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ ενόψει της ΔΕΘ η οποία θα συνιστά κατ’ ουσίαν και το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περιόδου μέχρι τις κάλπες της άνοιξης.

Ο γαλάζιος προγραμματισμός τον οποίο διατρέχει το τρίπτυχο «καθημερινή παρουσία Υπουργών - ανάδειξη του κυβερνητικού έργου - θετικές ειδήσεις» προβλέπει «απόβαση» κυβερνητικών στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου οπότε και θα απευθύνει την ομιλία του ο Πρωθυπουργός.

Αρχής γενομένης από τη σημερινή επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, για τη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς πριν τη ΔΕΘ και τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά, από τη Δευτέρα και μετά παίρνουν «φύλλα πορείας» τα κλιμάκια με επικεφαλής έναν υπουργό για να επισκεφθούν 16 περιφερειακές ενότητες στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

ΝΔ: Όλοι παραταγμένοι για το «σφύριγμα» της ΔΕΘ

Σε αντίθεση με το παρελθόν και την επίσκεψη κλιμακίων της ΝΔ στους νομούς για μία ημέρα, φέτος ο προγραμματισμός προβλέπει καθημερινή παρουσία.

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Με εξαίρεση τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη που θα παραμείνει στην Αθήνα για την οριστικοποίηση του «πακέτου» της ΔΕΘ, τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν στη Βόρεια Ελλάδα όλοι οι υπουργοί και υφυπουργοί.

Το σκεπτικό ότι εκεί βρίσκεται περίπου το 30% του εκλογικού σώματος καταδεικνύει και τους λόγους για τους οποίους η Βόρεια Ελλάδα έχει ειδική βαρύτητα για το κυβερνών κόμμα.

ΝΔ: Αυτοπροσώπως σε Φλώρινα και Κοζάνη ο Μητσοτάκης

Οι περιοδείες θα συνοδεύονται από την παρουσίαση κάποιου σημαντικού έργου ή κυβερνητικής πρωτοβουλίας με απτά αποτελέσματα για τη βελτίωση της ζωής των τοπικών κοινωνιών. Την Παρασκευή περιοδείες θα πραγματοποιήσει και ο Πρωθυπουργός σε Φλώρινα και Κοζάνη.

Με διακηρυγμένο στόχο την αυτοδυναμία της ΝΔ, επιδίωξη είναι η επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων που μετακινήθηκαν στις ευρωεκλογές του 2023 στη γκρίζα ζώνη, ώστε να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος που αποτυπώνεται στις εσωτερικές δημοσκοπήσεις και η «αντεπίθεση» στην πίεση που δέχεται η παράταξη από κόμματα στα δεξιά της.

Ενδεικτικό της μάχης που πρέπει να δώσει το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα είναι το γεγονός ότι συγκριτικά με τις εθνικές εκλογές στις ευρωεκλογές του 2023 έχασε πάνω από 10 μονάδες στους περισσότερους νομούς, ενώ σε παλαιότερα «κάστρα» της τα κόμματα στα δεξιά της αύξησαν αθροιστικά τα ποσοστά τους περί τις 4 μονάδες.

Το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει τα εγκαίνια της επέκτασης του ΜΕΤΡΟ στο σταθμό «Μίκρα», συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα» και σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.