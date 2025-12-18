Νέα τροπολογία ΕΝΦΙΑ: Απαλλαγή ακινήτων πυρόπληκτων - Μέχρι 1η Απριλίου οι πληρωμές των ενοικίων

Νέα τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Βουλή, προβλέπει παρεμβάσεις στο θέμα της πληρωμής ενοικίων και της καταβολής ΕΝΦΙΑ για πυρόπληκτους, υπό προϋποθέσεις.

Η τροπολογία που κατατέθηκε αλλάζει την έναρξη ισχύος του μέτρου για την 1η Απριλίου 2026, αντί από 1ης Ιανουαρίου 2025 όπως προβλεπόταν αρχικά.

Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των μισθώσεων και δίνει επιπλέον χρόνο προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, πριν καταστεί υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση τραπεζικού μέσου για την καταβολή των μισθωμάτων.

Κάτι άλλο που προβλέπει η τροπολογία είναι η υποχρεωτική καταβολή της πληρωμής μέσω τραπέζης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα.

Η παράταση που ανακοινώθηκε δίνει μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής σε εκμισθωτές και μισθωτές στις νέες απαιτήσεις.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η παράταση της αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Το μέτρο αποτελεί ανακούφιση για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τις καταστροφές.

Παράλληλα, νέες απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ανακοινώνονται για το έτος 2026. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, υπό προϋποθέσεις, ενώ για το ίδιο έτος απαλλάσσονται και τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.