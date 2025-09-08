Πώς διαμορφώνεται το νέο μισθολόγιο για τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις

Τα αναλυτικά στοιχεία για το νέο Μισθολόγιο Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ.

Ο βασικός μισθός πλέον καθορίζεται αποκλειστικά από τα έτη υπηρεσίας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη μισθολογική πολιτική.

Παράλληλα, εφαρμόζεται προσαύξηση στον βασικό μισθό με συντελεστή που εξαρτάται από τον βαθμό του στελέχους, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ βαθμολογικής εξέλιξης και οικονομικής ανταμοιβής.

Η λογική των κλιμακίων αναμορφώνεται πλήρως: τα κλιμάκια βασίζονται πλέον μόνο στα έτη υπηρεσίας, ενώ η προσαύξηση εφαρμόζεται πάνω σε αυτά, ανάλογα με τον βαθμό.

Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός των κλιμακίων μειώνεται από 35 σε 20, απλοποιώντας τη δομή και καθιστώντας την πιο ευέλικτη. Παράλληλα, αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση βαθμού και αρμοδιοτήτων.

Τέλος, εισάγεται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’, η οποία θα εφαρμοστεί στα επόμενα έτη, ενισχύοντας τη δικαιοσύνη και την αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών αυτών των κατηγοριών.

Νέο Μισθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό)

Υιοθετείται η ίδια δομή μισθολογίου που εφαρμόζεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενισχύοντας την ενιαία προσέγγιση στην αμοιβή των στελεχών.

Ο βασικός μισθός αυξάνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας, ακολουθώντας το πρότυπο των Ενόπλων Δυνάμεων και αναγνωρίζοντας την εμπειρία ως βασικό παράγοντα οικονομικής εξέλιξης.

Παράλληλα, ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού διαφοροποιείται ελαφρώς, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη βαθμολογική εξέλιξη κάθε σώματος.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται μεγαλύτερη δικαιοσύνη και προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών υπηρεσιών.

