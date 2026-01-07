Νικολάς Μαδούρο: Πόσο πλούσιος είναι - Η περιουσία της συζύγου του

Tην προφυλάκισή του Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη με νέα δικάσιμο στις 17 Μαρτίου, αποφάσισε η αμερικανική Δικαιοσύνη, με το κατηγορητήριο που βαρύνει τον 63χρονο επί 13 έτη ηγέτη της Βενεζουέλας, να τον χαρακτηρίζει ως επικεφαλής «διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης» που, επί δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να διευκολύνει τη διακίνηση ναρκωτικών και συνεργασία με «τρομοκρατικά» αντάρτικα κινήματα και καρτέλ με στόχο την αποστολή τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Ο συλληφθείς -από τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Τραμπ- πρόεδρος της Βενεζουέλας ισχυρίζεται ότι εξακολουθεί να είναι ο έκπτωτος ηγέτης της χώρας του, δηλώνοντας «απαχθείς» και «αιχμάλωτος πολέμου». Η συγκατατηγορούμενη σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, τόνισε ενδεικτικά: «Είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας». Μαζί με τον Μαδούρο, κατηγορούνται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και ο γιος του ανατραπέντα προέδρου, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί.

