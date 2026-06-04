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Νομοσχέδιο για μισθολογικές διακρίσεις: Τι αλλαγές φέρνει στις αμοιβές

Tο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να υπάρχει και στην Ελλάδα. Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν.

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Έως τις 17 Ιουνίου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας – Ενσωμάτωση Οδηγίας (Ε.Ε.) 2023/970».

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλειψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μίας εργαζόμενης ή ενός εργαζομένου.

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