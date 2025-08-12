Νορβηγία: Το κρατικό επενδυτικό ταμείο αποεπενδύει μετοχές από 11 ισραηλινές εταιρείες

Το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο ανακοίνωσε την αποεπένδυση από έντεκα ισραηλινές εταιρείες, ως αντίδραση στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Το Ταμείο Πετρελαίου, το οποίο επενδύει τα έσοδα της Νορβηγίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είχε επενδύσεις σε 61 ισραηλινές εταιρείες μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Οι 11 εταιρείες που αποεπενδύθηκαν δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο δείκτη του νορβηγικού Υπουργείου Οικονομικών, ενώ τα ονόματά τους δεν αποκαλύφθηκαν.

Η απόφαση ήρθε μετά από δημοσιεύματα που αποκάλυψαν επενδύσεις του ταμείου σε εταιρεία που παρέχει εξαρτήματα για ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται στον πόλεμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, Νικολάι Τάνγκεν, δήλωσε πως οι συνθήκες στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έχουν επιδεινωθεί, και πως το ταμείο θα ενισχύσει περαιτέρω τον έλεγχο των επενδύσεών του σε περιοχές σύγκρουσης.

Η Νορβηγική κυβέρνηση ξεκίνησε την επανεξέταση των επενδύσεων μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Aftenposten, ενώ ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις «ανησυχητικές».

Παράλληλα, αυξάνεται η διεθνής πίεση για διακοπή οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ, με την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ να καλεί σε πλήρες εμπάργκο και τερματισμό της στήριξης σε αυτό που αποκάλεσε «οικονομία γενοκτονίας».

Η έκθεση της Francesca Albanese κατηγορεί εταιρείες για συνενοχή στην καταπίεση των Παλαιστινίων, από την κατασκευή όπλων μέχρι την τεχνολογική παρακολούθηση και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Παρότι το νορβηγικό κοινοβούλιο απέρριψε πρόταση για πλήρη αποεπένδυση από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κατεχόμενα εδάφη, η τάση απομάκρυνσης από ισραηλινές επιχειρήσεις ενισχύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Πηγή: Al Jazeera