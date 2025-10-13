Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ - Πριν τις γιορτές οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου

Τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου θα πιστωθεί για πρώτη φορά από τον e-ΕΦΚΑ η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ (500 ευρώ για τα ζευγάρια) σε ευάλωτους συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρίας και ανασφάλιστους υπερήλικες. Το μέτρο καθιερώνεται σε μόνιμη βάση και η ενίσχυση θα καταβάλλεται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Όπως δήλωσε χθες στο EΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα «η καταβολή θα γίνει μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου. Θα καταβληθεί αυτόματα. Θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων από τα στοιχεία που έχει ο ΕΦΚΑ», σύμφωνα με το insider.

Οι συνταξιούχοι γήρατος ή θανάτου που έχουν συμπληρώσει τα 65 τους χρόνια θα λάβουν την ενίσχυση εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο και αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000. Για έγγαμο το εισοδηματικό όριο είναι 26.000 ευρώ και 300.000 ευρώ το περιουσιακό.

Τα 250 ευρώ θα λάβουν επίσης οι συνταξιούχοι αναπηρίας, όσοι λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, ενώ σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, θα το λάβει μόνο μία φορά.

Πριν τις γιορτές η πληρωμή των συντάξεων

Πριν τις γιορτές, το Δεκέμβριο, με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου, θα δουν οι συνταξιούχοι διπλό όφελος στην τσέπη τους. Η ετήσια αύξηση των κύριων συντάξεων για το 2026 (που υπολογίζεται στο 2,4%) και οι απαλλαγές από την φορολογική μεταρρύθμιση αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση στα εισοδήματά τους.

Φέτος για πρώτη φορά θα δουν αύξηση όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμη κι εκείνοι που διατηρούν προσωπική διαφορά, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να πιστωθεί και σε εκείνους το 50% της αύξησης του 2026 και ολόκληρη η αύξηση του 2027 όπου θα καταργηθεί εντελώς η προσωπική διαφορά.

Πιο συγκεκριμένα, το 50% της αύξησης (δηλαδή 1,2%) θα λάβουν πάνω από 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης.

Οι αυξήσεις του 2026 εκτιμάται πως θα κυμανθούν από 19 ευρώ (για τις χαμηλές συντάξεις) έως 70 ευρώ τον μήνα για τις υψηλές, με βάση τις σημερινές οικονομικές εκτιμήσεις.