«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους γονείς – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου, οι γονείς μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» και να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο, παρέχει οικονομική ενίσχυση μέσω voucher για τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της οικογένειας ή στον χώρο του επιμελητή, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζόμενους γονείς.

Ποιοι δικαιούνται το voucher και ποια είναι τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση φτάνει:

Έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Έως 300 ευρώ τον μήνα για γονείς με μερική απασχόληση ή για όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν.

Για να είναι μια μητέρα δικαιούχος, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

24.000 ευρώ για ένα παιδί.

27.000 ευρώ για δύο παιδιά.

Για τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο.

Πώς γίνεται η πληρωμή

Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και την υπογραφή συμφωνητικού, η μητέρα καταβάλλει κάθε μήνα την αμοιβή μέσω εργοσήμου, το οποίο καλύπτει τόσο την αμοιβή όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Στη συνέχεια, ανεβάζει στην πλατφόρμα το αντίγραφο του εργοσήμου και τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις που πιστοποιούν ότι η υπηρεσία παρασχέθηκε και η πληρωμή πραγματοποιήθηκε. Μετά τον σχετικό έλεγχο, το ποσό του voucher πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του γονέα.

Τι ισχύει για γιαγιάδες, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ωράριο

Ο επιμελητής ή η επιμελήτρια μπορεί να είναι ακόμη και πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως η γιαγιά, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις και να έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο.

Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά, ενώ το ωράριο καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Επιπλέον, οι γονείς που ήδη λαμβάνουν voucher για βρεφονηπιακό σταθμό μπορούν να επωφεληθούν και από το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», εφόσον οι ώρες φύλαξης δεν συμπίπτουν με το ωράριο του σταθμού. Στην περίπτωση αυτή, το voucher ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα.

Σημειώνεται ότι κανένας γονέας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το voucher για να αμείβεται ο ίδιος ως επιμελητής του παιδιού του.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά συνεργασίας, ενώ η καθολική εφαρμογή του ξεκίνησε στις 27 Απριλίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.