Χιλιάδες άτομα έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και πολύ σύντομα έρχονται και οι πρώτες πληρωμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου δύο με τρεις μήνες, μέρι σήμερα έχει εγκρίνει 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804.

Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε χθες η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν ήδη τα χρήματα που δικαιούνται.

Νταντάδες της γειτονιάς: Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και, με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, να υποβάλουν την αίτησή τους.

Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά.

Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τους γονείς, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί.

27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.

Η δυνατότητα συμμετοχής αφορά οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ξεπερνά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνεται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για όσους ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν από το 1980, αρκεί το απολυτήριο Δημοτικού, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε η υφυπουργός.

Απαιτείται επίσης η παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου κατάρτισης για τη φροντίδα παιδιών, εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει πτυχίο βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικά υγείας, πιστοποίηση πρώτων βοηθειών για βρέφη, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ποινικού μητρώου και δικαστικής κατάστασης.

