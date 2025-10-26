«Ντέρμπι» μεριδίων στην αγορά αθλητικών ειδών – Οι βασικοί παίκτες και οι επενδύσεις

Κορυφώνεται η «μάχη» στην εγχώρια αγορά αθλητικών ειδών, καθώς οι ραγδαίες μεταβολές στις καταναλωτικές ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών και οι επιταγές του σύγχρονου τρόπου ζωής, με επίκεντρο μια πιο υγιή και γεμάτη άθληση καθημερινότητα, επανακαθορίζουν έναν ολόκληρο κλάδο.

Τα επόμενα χρόνια, το τοπίο της εγχώριας αγοράς θα είναι εντελώς διαφορετικό, με τους μεγαλύτερους λιανεμπορικούς ομίλους που δίνουν το παρών, να διεκδικούν ακόμη υψηλότερα μερίδια αγοράς, αλλά και τον ανταγωνισμό να εντείνεται περαιτέρω, με την είσοδο νέων «παικτών» που αναζητούν τη δική τους θέση σε έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο, αξίας περί των 600-700 εκατ. ευρώ. Οι ισχυρές δε προοπτικές που εμφανίζει, καθιστούν ακόμη πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν οι βασικοί «παίκτες», γεγονός που καλλιεργεί πρόσφορο έδαφος για νέες συνεργασίες και φιλόδοξες επενδυτικές κινήσεις. Επενδύσεις που προδιαγράφουν ένα λαμπρό… αθλητικό μέλλον.

