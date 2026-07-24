«Ο δασμός είναι η πιο ωραία λέξη στο λεξικό»: Νέες «ταρίφες» από τον Τραμπ σε Βρετανία και ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε έναν νέο γύρο δασμών σε περισσότερες από 80 χώρες για να αντικαταστήσει έναν παγκόσμιο δασμό 10% που επρόκειτο να λήξει, προκαλώντας κύμα κριτικής και διαμαρτυριών από συμμάχους των ΗΠΑ και σημαντικούς εμπορικούς εταίρους.

Στην τελευταία προσπάθεια να επιβάλει επιθετικές εμπορικές πολιτικές παρά τις προσφυγές του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, ο πρόεδρος επέβαλε δασμούς μεταξύ 10% και 12,5% σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, του Μεξικού, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ινδίας, της Κίνας και των 27 χωρών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία αντικαθιστά τον γενικό δασμό 10% που επέβαλε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο, αμέσως μετά την κήρυξη από το Ανώτατο Δικαστήριο πολλών από τους προηγούμενους δασμούς του ως παράνομους.

The Trump administration will impose tariffs of up to 12.5% on goods from 60 U.S. trading partners accused of failing to crack down on forced labor, extending the administration's tariffs on much of the world. https://t.co/fIqLnpsqsl — CBS News (@CBSNews) July 24, 2026

Οι νεότεροι δασμοί, που ανακοινώθηκαν αργά την Πέμπτη (23/7) από τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ, Jamieson Greer, θα εμπίπτουν στο άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, ο οποίος στρέφεται κατά των χωρών που ασχολούνται με την καταναγκαστική εργασία. Ο Τραμπ, είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα διερευνήσει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές για την επιβολή μόνιμων δασμών μόλις ανακοινωθεί η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Φεβρουαρίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει την εισαγωγή καταναγκαστικής εργασίας εδώ και σχεδόν έναν αιώνα και την εφαρμόζουν αυστηρά. Είναι καιρός οι εμπορικοί μας εταίροι να κάνουν το ίδιο», δήλωσε ο Greer σε ανακοίνωσή του. «Είμαι ενθαρρυντικός από τους εμπορικούς εταίρους που κινήθηκαν γρήγορα για να υιοθετήσουν απαγορεύσεις εισαγωγής καταναγκαστικής εργασίας και προσβλέπω στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους».

Αντιδράσεις για τους νέους δασμούς

Η Αυστραλία και η Βραζιλία χαρακτήρισαν τους νέους δασμούς ως αδικαιολόγητους και δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν την άρση τους, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει βάση για τους νέους δασμούς.

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Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι το μπλοκ θα ζητήσει διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο μιας διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι και θεωρεί τους νέους δασμούς ως σοκ.

Ο Καναδάς, ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής, απάντησε αμέσως ότι «δεν πρέπει να στοχοποιηθεί», προσθέτοντας ότι πρωτοστατεί κατά της πρακτικής εισαγωγής αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. «Εάν η πρόθεση είναι πραγματικά να αντιμετωπιστεί η καταναγκαστική εργασία, η εστίαση θα πρέπει να είναι μια συντονισμένη προσέγγιση μέσω ενός πολυμερούς μηχανισμού», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μάθιου Χολμς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του καναδικού εμπορικού επιμελητηρίου. «Ο χρόνος αυτού είναι κάπως ύποπτος καθώς οι προηγούμενοι γύροι δασμών λήγουν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Τραμπ θεωρούσε εδώ και καιρό τους δασμούς - τους συνοριακούς φόρους που επιβάλλονται στις εισαγωγές - ως βασικό εργαλείο για την προστασία των αμερικανικών θέσεων εργασίας και της μεταποίησης, τη μείωση των εμπορικών ελλειμμάτων και την αντιστροφή αυτών που θεωρεί «άδικες» πρακτικές από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Ο δασμός, έχει πει πολλές φορές, είναι «η πιο όμορφη λέξη στο λεξικό».



