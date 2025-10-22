Ο δήμος που δίνει 3.000 ευρώ για την απόκτηση τρίτου παιδιού - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δήμος χορηγεί επίδομα τέκνων σε οικογένειες με δύο και τρία παιδιά στο πλαίσιο της στήριξης της οικογένειας και ταυτόχρονα της καταπολέμησης της υπογεννητικότητας.

Ο λόγος, για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου και την πρωτοβουλία του Μιχάλη Μιτζικού.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η δραματική μείωση του εισοδήματος των κατοίκων του Δήμου έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες με ανήλικα τέκνα να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεδομένης και της αύξησης του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια.

Πήλιο: Αναλυτικά τα επιδόματα ανα παιδί

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός εισηγείται τη νέα πρωτοβουλία στήριξης των οικογενειών προς τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα για την επέκταση της οικονομικής ενίσχυσης ως προς τα πρώτα και τα δεύτερα τέκνα οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο, γεννηθέντα τα έτη 2025 και 2026, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε τρίτεκνες οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

Ειδικότερα, για τα έτη 2025 και 2026 προβλέπεται εφάπαξ επίδομα τέκνων:

χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ για το πρώτο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

για το πρώτο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο. δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για το δεύτερο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

για το δεύτερο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο. τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το τρίτο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

Επίδομα τέκνου: Οι δικαιούχοι

Για τη χορήγηση των παραπάνω επιδομάτων, τίθενται οικονομικά κριτήρια τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο.

