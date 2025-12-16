Ο Έλον Μασκ κατάφερε το ακατόρθωτο: Πρώτος άνθρωπος με πλούτο 600 δισ. δολαρίων

Ο Έλον Μασκ έκανε αυτό που ήταν μέχρι στιγμής ακατόρθωτο: η περιουσία του πλέον έχει αξία 600 δισεκατομμύρια δολάρια ή περισσότερο, κάνοντας ένα ακόμη γιγάντιο άλμα για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, στην ιστορία.

Όλα ξεκίνησαν όταν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η SpaceX, εταιρεία κατασκευής πυραύλων του Μασκ, ξεκίνησε μια προσφορά, αποτιμώντας την εταιρεία στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, από 400 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, σύμφωνα με δύο από τους επενδυτές της εταιρείας στο Forbes.

Αυτό ενισχύει την περιουσία του Μασκ, ο οποίος κατέχει περίπου το 42% της SpaceX, κατά 168 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας περίπου τα 677 δισεκατομμύρια δολάρια στις 12 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής. Ο Μασκ είναι πλέον ο πρώτος άνθρωπος που η περιουσία του έχει αξία 600 δισεκατομμύρια δολάρια ή περισσότερο. Κανείς άλλος δεν είχε ποτέ περιουσία 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η προσφορά έρχεται καθώς η SpaceX στοχεύει σε μια αρχική δημόσια προσφορά το 2026, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαίωσε ένας από τους επενδυτές της εταιρείας στο Forbes.

Ακόμα και χωρίς μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) σε αυτή την αποτίμηση, η οποία πιθανότατα θα καθιστούσε τον Μασκ τρισεκατομμυριούχο, το μερίδιο του Μασκ στην SpaceX, που εκτιμάται σε 336 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι πλέον το πιο πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes.

Οι εναλλακτικές του Μασκ για να γίνει τρισεκατομμυριούχος

Εν τω μεταξύ, το μερίδιό του από 12% στην Tesla αξίζει 197 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών από το Βραβείο Απόδοσης Διευθύνοντος Συμβούλου του 2018, τα οποία ακυρώθηκαν από δικαστή του Ντέλαγουερ τον Ιανουάριο του 2024.

Το Forbes έχει μειώσει την αξία αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης κατά 50%, στα 69 δισεκατομμύρια δολάρια, εν αναμονή του αποτελέσματος της συνεχιζόμενης έφεσης του Μασκ κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ.

Αν ο Μασκ χάσει αυτή την έφεση, η Tesla θα μπορούσε να του προσφέρει μια εναλλακτική λύση για να γίνει τρισεκατομμυριούχος. Αυτό συμβαίνει επειδή τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα πακέτο ρεκόρ αμοιβών που θα μπορούσε να δώσει στον Μασκ έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε επιπλέον μετοχές (προ φόρων και του κόστους αποδέσμευσης των περιορισμένων μετοχών) εάν η Tesla επιτύχει τα ορόσημα απόδοσης της «βολής της Mars», όπως η αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς της πάνω από οκτώ φορές τα επόμενα δέκα χρόνια.

Και μετά υπάρχει η xAI Holdings του Μασκ, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες για την άντληση νέας χρηματοδότησης με αποτίμηση 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό θα είναι υπερδιπλάσιο από την αποτίμηση των 113 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ισχυρίστηκε ο Μασκ όταν ίδρυσε την εταιρεία τον Μάρτιο, συγχωνεύοντας την startup τεχνητής νοημοσύνης xAI με την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης X. Το Forbes εκτιμά ότι ο Μασκ κατέχει μερίδιο 53% στην xAI Holdings αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπέρβαση του ορίου της καθαρής αξίας των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι μόνο το τελευταίο σε μια σειρά ορόσημων που έχει πετύχει ο Musk τα τελευταία 50 χρόνια. Η περιουσία του Μασκ ανήλθε σε 24,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο του 2020. Η άνοδος των μετοχών της Tesla τον κατέστησε τον πέμπτο άνθρωπο που είχε ποτέ περιουσία 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Στη συνέχεια, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2021, με καθαρή αξία σχεδόν 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον Σεπτέμβριο του 2021 έγινε ο τρίτος άνθρωπος που έχει περιουσία 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ο Τζεφ Μπέζος της Amazon και ο Γάλλος Μπερνάρ Αρνό του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH τον ξεπέρασαν σε αυτόν τον στόχο).

Ο Μασκ έφτασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2021, τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2024 και τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο. (Ο Λάρι Έλισον της Oracle είναι ο μόνος άλλος άνθρωπος που έχει φτάσει τα όρια των 300 και 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.)

Τώρα, ο Μασκ είναι πιο κοντά στο να γίνει τρισεκατομμυριούχος παρά να χάσει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, δεδομένου του προβαδίσματος των 425 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει έναντι του νυν Νο. 2, συνιδρυτή της Google Λάρι Πέιτζ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 252 δισεκατομμύρια δολάρια. Και με τον Μασκ μόλις 23 δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν για να φτάσει το όριο των 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ίσως να μην χρειαστεί να περιμένει πολύ για το επόμενο σημαντικό του ορόσημο.