Τη μικρότερη επιβάρυνση στον μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αντανακλάται στις καθαρές αποδοχές, έχουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, μαζί με εκείνους της Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατέγραψε η Eurostat για το 2025.

Το ποσοστό των μεικτών αποδοχών που χάνεται σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνεται στην Ελλάδα στο 17% για άγαμο χωρίς παιδιά, έναντι 29,1% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σαφής αν συγκριθεί με τις χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της επιβάρυνσης: στη Ρουμανία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 41,5%, στη Λιθουανία το 39,1% και στο Βέλγιο το 37,6%, δηλαδή πολύ πάνω από τα ελληνικά επίπεδα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις καθαρές αποδοχές

Στους πίνακες που δημοσιεύει το Euronews, με βάση τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα εμφανίζεται 2η μετά την Κύπρο στις μικρότερες επιβαρύνσεις και πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για τα εργαζομένους χωρίς παιδιά, όσο και για τις οικογένειες με παιδιά.

Ειδικά για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά στην Ελλάδα, η επιβάρυνση υποχωρεί περαιτέρω, γεγονός που κατατάσσει την κατηγορία αυτή στις πιο ευνοημένες του ευρωπαϊκού χάρτη.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα ζευγάρια με δύο παιδιά. Η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, με το ποσοστό της επιβάρυνσης να κινείται και πάλι στο 17%, την ώρα που σε πολλές άλλες χώρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι αισθητά υψηλότερα.

Η αλήθεια για τις καθαρές αποδοχές

Μπορεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τους Έλληνες να είναι χαμηλές, ωστόσο πρέπει να γίνει εδώ μία αναγκαία επισήμανση.

Κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για να παρουσιάσουν μία τροποποιημένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του μέσου Έλληνα εργαζόμενου, από την άποψη πως οι καθαρές απολαβές από μόνες τους δίνουν μία εικόνα ευπορίας.

Ωστόσο, πρέπει να παρατηρήσουμε πως οι καθαρές απολαβές δεν μπορούν από μόνες τους να αποτυπώσουν την οικονομική ευμάρεια, ή την απουσία αυτής σε έναν πληθυσμό, καθώς αυτή είναι μία συνάρτηση του διαθέσιμου εισοδήματος του Έλληνα, σε σχέση με το τοπίο των τιμών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και οικονομικών εισφορών πέραν των μισθολογικών κρατήσεων, όπως ο ΦΠΑ.

Για παράδειγμα, στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως το 2024, αρνητική πρωτιά είχε καταγράψει και η Ελλάδα στο ποσοστό ανθρώπων που αναφέρουν αδυναμία να προβούν σε ιατρικές εξετάσεις, λόγω οικονομικών ή πρακτικών λόγων, όπως οι λίστες αναμονής και η απόσταση.

Το ποσοστό ήταν μάλιστα τεράστιο, καθώς το 21.9% ανέφερε αδυναμία πρόσβασης, με διαφορά το μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ, με τη δεύτερη, Φινλανδία, να καταγράφει μόλις 12,4%.

Αδυναμία διεξαγωγής ιατρικών εξετάσεων

Στοιχεία της υπηρεσίας διαγράφουν μία απογοητευτική πραγματικότητα και στο πεδίο της αγοράς. Για το 2025, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, ήταν η χαμηλότερη στην ΕΕ, στα ίδια επίπεδα με αυτή της Βουλγαρίας.

Αγοραστική δύναμη χωρών της ΕΕ για το 2025