Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 12 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

