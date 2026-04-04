Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου

Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ το επόμενο διάστημα. Ποιους αφορούν οι πληρωμές που θα γίνουν.

Χαρτονομίσματα ευρώ | Eurokinissi
Συνολικά 97.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 135.550 δικαιούχους, από τις 6 έως τις 9 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 8 Απριλίου, θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για το αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους και

- από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

