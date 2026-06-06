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Ο «χάρτης» ζήτησης και τιμών στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες – Ρεκόρ διεθνούς ενδιαφέροντος, που εστιάζουν οι αγοραστές

H ζήτηση για πολυτελείς εξοχικές κατοικίες από εγχώριους και διεθνείς αγοραστές παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

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Βίλα - Κρήτη
Πολυτελής κατοικία στην Κρήτη | Shutterstock
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Σε κορυφαίους προορισμούς, οι ξένοι αγοραστές αποτελούν το 60% έως 85% της ζήτησης, με τις κύριες εθνικότητες να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Μύκονος διατηρεί το στάτους του παγκόσμιου προορισμού με τις τιμές να ξεκινούν από 7.500 ευρώ/τ.μ. και να φτάνουν έως 12.000 ευρώ/τ.μ., ενώ η Σαντορίνη συνεχίζει να προσελκύει υψηλό ενδιαφέρον για τα premium ακίνητα της Καλντέρας (Οία, Ημεροβίγλι) με έμφαση στη βραχυχρόνια μίσθωση. 

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