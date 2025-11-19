Ο λογαριασμός των Χριστουγέννων: Τι κοστίζει ο φετινός στολισμός

Η φετινή εορταστική περίοδος αναμένεται να είναι πιο ακριβή για τις οικογένειες, καθώς οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα φωτιστικά και τα στολίδια έχουν αυξηθεί αισθητά σε σχέση με πέρυσι.

Ο στολισμός, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτινής ατμόσφαιρας, μετατρέπεται πλέον σε μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα δέντρα και οι τιμές τους

Η αγορά ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι η πρώτη και πιο σημαντική δαπάνη. Ένα δέντρο ύψους 2,40 μέτρων κοστίζει περίπου 125 ευρώ, ενώ η χιονισμένη εκδοχή του ίδιου μεγέθους φτάνει τα 330 ευρώ, δείχνοντας τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε απλό και θεματικό στολισμό.

Για όσους προτιμούν μικρότερα μεγέθη, ένα δέντρο 1,80 μέτρων κοστίζει γύρω στα 85 ευρώ, προσφέροντας μια πιο οικονομική επιλογή χωρίς να στερείται εορταστικής παρουσίας.

Ο φωτισμός που κάνει τη διαφορά

Τα λαμπάκια, απαραίτητα για να δημιουργηθεί η μαγική ατμόσφαιρα, ξεκινούν από 9 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έως 30 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα.

Η επιλογή περισσότερων σειρών φωτισμού ανεβάζει το συνολικό κόστος, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εντυπωσιακή εικόνα και τον περιορισμένο προϋπολογισμό.

Στολίδια και μπάλες

Οι μπάλες και τα στολίδια αποτελούν το στοιχείο που ολοκληρώνει τον στολισμό. Μια απλή μπάλα κοστίζει περίπου 2,5 ευρώ, ωστόσο η μέση τιμή κυμαίνεται στα 4 με 5 ευρώ. Έτσι, για ένα σετ 10 μπαλών, το κόστος υπολογίζεται στα 40 με 50 ευρώ.

Αν προστεθούν περισσότερα στολίδια, το ποσό αυξάνεται σημαντικά, καθιστώντας τον στολισμό μια επένδυση που μπορεί να ξεπεράσει τα 400 ευρώ σε πιο πλούσιες εκδοχές.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ένας βασικός στολισμός μπορεί να ξεκινήσει από περίπου 150 με 200 ευρώ, ενώ ένας πιο εντυπωσιακός και πολυτελής στολισμός μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400 ευρώ.

Σε μια εποχή όπου οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι, οι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις: μικρότερα δέντρα, επαναχρησιμοποίηση παλαιότερων στολιδιών και περιορισμός στον αριθμό των φωτιστικών.