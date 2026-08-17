Ο λόγος που 7 στις 10 γυναίκες «φεύγουν» άρον άρον με μειωμένη σύνταξη

Η δημογραφική γήρανση και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής φέρνουν Ευρώπη και Ελλάδα αντιμέτωπες με σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Σε ρεπορτάζ του MEGA, ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Αλέξης Μητρόπουλος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ανατροπές που δρομολογούνται, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών σχεδιασμών.

Ευρωπαϊκός «πυρετός» για δουλειά μέχρι τα 70

Όπως ανέφερε ο κ. Μητρόπουλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ήδη δρομολογηθεί ή εξετάζονται παρεμβάσεις που στέλνουν τους σημερινούς 35άρηδες στη σύνταξη στα 69 ή 70 έτη. «Στη Γερμανία συζητιέται ως νομοσχέδιο με εισήγηση του Καγκελαρίου, ώστε οι σημερινοί 35ρηδες να πάνε στα 69-70. Πριν λίγους μήνες στη Δανία ψηφίστηκε αντίστοιχος νόμος που οι σημερινοί 35-40άρηδες θα βγουν στα 69-70», σημείωσε.

Οι κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα καλούνται να ανασχεδιάσουν το ασφαλιστικό τους μέσα από δύο δρόμους: είτε αυξάνοντας τα όρια ηλικίας είτε μειώνοντας τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχουν κονδύλια για την καταβολή συντάξεων για περισσότερα χρόνια λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Η «τρύπα» της φυγής: 7 στις 10 αιτήσεις από γυναίκες το 2026

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της ΕΝΥΠΕΚ και τον Αλέξη Μητρόπουλο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες παγκοσμίως που διαθέτουν νόμο προσδόκιμου ζωής, ο οποίος προβλέπει αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας ανά τριετία (με αρχή το 2027, το 2030 και το 2033).

Αυτός ο μηχανισμός έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές κύμα φυγής στη χώρα μας. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφονται οι περισσότερες νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης από τη Μεταπολίτευση και μετά. Η συντριπτική πλειονότητα αφορά γυναίκες, καθώς 7 στις 10 νέες αιτήσεις υποβάλλονται από γυναίκες ασφαλισμένες.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής, οι γυναίκες προτιμούν να αποχωρήσουν ακόμη και με μειωμένη σύνταξη, παρά να εγκλωβιστούν εκ νέου σε πολυετή παραμονή στην εργασία, όπως συνέβη το 2015 με το τρίτο μνημόνιο, για συντάξεις που ήδη βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η εκτίμηση της ΕΝΥΠΕΚ είναι ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της νέας κυβέρνησης μετά τις προσεχείς εκλογές.

Ιστορική κατάρρευση των γεννήσεων το 2026

Η πίεση στο ασφαλιστικό εντείνεται δραματικά από την πληθυσμιακή κατάρρευση. Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος-ορόσημο με τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της χώρας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν γύρω στις 65.000. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό από τον Μάιο του 1932, όταν ξεκίνησε η επιστημονική καταγραφή.

Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, πιέζουν για άμεσο ανασχεδιασμό των συνταξιοδοτικών συστημάτων στις χώρες με οξύ δημογραφικό. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να επιβαρύνονται πρωτίστως οι γυναίκες, οι οποίες, ενώ ενθαρρύνθηκαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας συνδυάζοντας καριέρα και οικογένεια, καλούνται τώρα να εργάζονται μέχρι τα 67 ή τα 70 έτη.

