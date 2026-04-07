Ο «μαγικός αριθμός» των αποταμιεύσεων που πρέπει να κάνεις για να ζήσεις άνετα ως συνταξιούχος

Όπως και στην Ελλάδα, ο μέσος Αμερικανός συνταξιούχος έχει κουραστεί από τον πληθωρισμό, και αντιμετωπίζει πλέον τώρα μια οδυνηρή πραγματικότητα.

Για μια άνετη συνταξιοδότηση, οι αποταμιεύσεις τους πρέπει να είναι περίπου 200.000 δολάρια μεγαλύτερες από πριν, σύμφωνα με μια νέα έκθεση, η οποία αποκαλύπτει ότι ο νέος «μαγικός αριθμός» είναι 1,46 εκατομμύρια δολάρια.

Και το πιο σημαντικό: μόνο οι μισοί Αμερικανοί αισθάνονται έτοιμοι να πετύχουν αυτό τον στόχο, σύμφωνα με την έκθεση που μοιράστηκε η New York Post.

Ο σύγχρονος συνταξιούχος και ο «μαγικός αριθμός»

Ο νέος «μαγικός αριθμός» αντικατοπτρίζει μια «σύγκλιση παραγόντων», δήλωσε ο John Roberts, επικεφαλής επιτόπιου υπαλλήλου στο Northwestern Mutual, σχετικά με τη Μελέτη Σχεδιασμού και Προόδου του ιδρύματος για το 2026.

Διαβάστε ακόμα: Μωρό γεννήθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Νέα Υόρκη: Τι υπηκοότητα θα λάβει;

Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν όχι μόνο τον πληθωρισμό, αλλά και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής — και την αβεβαιότητα σχετικά με τη σταθερότητα της Κοινωνικής Ασφάλισης, δήλωσε ο Ρόμπερτς.

Πρόσθεσε ότι η συνταξιοδότηση είναι «ολοένα και πιο περίπλοκη» και οι Αμερικανοί «ανταποκρίνονται θέτοντας υψηλότερες προσδοκίες για αυτά που θα χρειαστούν».

Για τον μέσο άνθρωπο, οι ειδικοί συνιστούν να στοχεύουμε στην αναπλήρωση περίπου του 80% του προ-συνταξιοδοτικού εισοδήματος — λέγοντας ότι οι ατομικές ανάγκες ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο ζωής, την τοποθεσία και τους προσωπικούς στόχους.

Μόνο οι μισοί Αμερικανοί πιστεύουν επί του παρόντος ότι είναι πιθανό να ζήσουν περισσότερο από τις αποταμιεύσεις τους — και το 36% δεν έχει καν προσπαθήσει να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης μια τάση που μπορεί να εκπλήξει ορισμένους: οι Αμερικανοί δεν είναι έτοιμοι να σταματήσουν να εργάζονται όταν συνταξιοδοτηθούν. Τέσσερις στους δέκα σχεδιάζουν να συνεχίσουν να ξεπερνούν την παραδοσιακή ηλικία συνταξιοδότησης, με τους Millennials και τους Gen Xers να προηγούνται στο 50%.

Στο παρασκήνιο όλου αυτού του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού βρίσκεται μια διαφαινόμενη τεχνολογική ανησυχία: περίπου το ένα τρίτο των Αμερικανών δηλώνουν απαισιόδοξοι για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καριέρα τους, με σχεδόν τους μισούς της GenZ να ανησυχούν για το τι θα μπορούσε να σημαίνει η ψηφιακή «επανάσταση» για τα πορτοφόλια τους.

Ο Ρόμπερτς προειδοποιεί ότι αυτά τα στοιχεία «σκιαγραφούν μια εικόνα συνταξιοδότησης που μπορεί να εκτείνεται σε 30 έως 40 χρόνια εργασίας ή και περισσότερο».

Στρατηγικές για να ζεις «ρελαντί» ως συνταξιούχος

Καθώς οι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο, ο Ρόμπερτς τόνισε ότι «τα χρήματά τους πρέπει επίσης να λειτουργούν για περισσότερο».

«Ο σχεδιασμός για μακροζωία δεν αφορά μόνο τη συσσώρευση περισσότερων — αφορά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που μπορεί να διατηρήσει το εισόδημα, να διαχειριστεί τον κίνδυνο και να προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου».

Για τους Αμερικανούς που ελπίζουν να συμβαδίσουν με τον μαγικό αριθμό, η έκθεση προσφέρει μερικούς κλασικούς εμπειρικούς κανόνες:

Μια συμβουλή είναι να δοκιμάσετε τον « Κανόνα του 25x » ή αλλιώς να εξοικονομήσετε 25 φορές τα αναμενόμενα ετήσια έξοδά σας.

» ή αλλιώς να τα αναμενόμενα ετήσια έξοδά σας. Ένας άλλος είναι ο « Κανόνας των 1.000 δολαρίων το μήνα », όπου κάθε 1.000 δολάρια επιθυμητής μηνιαίας δαπάνης ισοδυναμεί με περίπου 300.000 δολάρια που εξοικονομούνται.

», όπου κάθε 1.000 δολάρια επιθυμητής μηνιαίας δαπάνης ισοδυναμεί με περίπου που εξοικονομούνται. Ένας ακόμη είναι ο «Κανόνας του 4%», που περιλαμβάνει την ανάληψη του 4% των συνταξιοδοτικών σας αποταμιεύσεων κατά το πρώτο έτος και στη συνέχεια την προσαρμογή για τον πληθωρισμό.