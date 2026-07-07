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Ο πληθωρισμός εξαφανίζει τις αυξήσεις στους μισθούς - «Παράθυρο» για νέα μέτρα ενίσχυσης

Ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός προσαρμοσμένος ως προς το κόστος ζωής ουσιαστικά παρέμεινε παγωμένος εδώ και δύο χρόνια.

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Εξοικονόμηση χρημάτων
Εξοικονόμηση χρημάτων | Shutterstock
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«Παράθυρο» για νέα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών ανοίγει μετά τη δημοσιοποίηση των επισημάνσεων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, βάσει των οποίων ο υψηλός πληθωρισμός εξαφανίζει τις αυξήσεις στους μισθούς, συρρικνώνοντας την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και αυξάνοντας την απόσταση που τους χωρίζει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

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