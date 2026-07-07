Ο πληθωρισμός εξαφανίζει τις αυξήσεις στους μισθούς - «Παράθυρο» για νέα μέτρα ενίσχυσης

«Παράθυρο» για νέα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών ανοίγει μετά τη δημοσιοποίηση των επισημάνσεων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, βάσει των οποίων ο υψηλός πληθωρισμός εξαφανίζει τις αυξήσεις στους μισθούς, συρρικνώνοντας την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και αυξάνοντας την απόσταση που τους χωρίζει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
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