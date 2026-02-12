Ο «πόλεμος της μπριζόλας»: Το κρέας εργαστηρίου στα δικαστήρια;

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το «καλλιεργημένο κρέας» (lab-grown meat) παρουσιαζόταν ως η λύση που θα έσωζε τον πλανήτη.

Μπριζόλες χωρίς σφαγή, μπέργκερ του σωλήνα και μια τεχνολογική ουτοπία που θα τάιζε τα 10 δισεκατομμύρια του πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

