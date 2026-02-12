Μενού

Ο «πόλεμος της μπριζόλας»: Το κρέας εργαστηρίου στα δικαστήρια;

Αντί για τα ράφια των σούπερ μάρκετ, το κρέας εργαστηρίου φαίνεται πως συζητιέται στα δικαστήρια και στα κοινοβούλια, αντιμετωπίζοντας ένα κύμα απαγορεύσεων που απειλεί να πνίξει τη βιομηχανία εν τη γενέσει της.

kreas
Κρέας | Shutterstock
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το «καλλιεργημένο κρέας» (lab-grown meat) παρουσιαζόταν ως η λύση που θα έσωζε τον πλανήτη.

Μπριζόλες χωρίς σφαγή, μπέργκερ του σωλήνα και μια τεχνολογική ουτοπία που θα τάιζε τα 10 δισεκατομμύρια του πληθυσμού.

