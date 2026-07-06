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Το Obsession σπάει τα κοντέρ: Εισπράξεις 500 φορές το μπάτζετ του

Το Obsession έχει ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ των Sinners και έχει γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα ψυχολογικά θρίλερ στα χρονικά.

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Obsession
Obsession | IMdB
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Το Obsession συνεχίζει τη λαμπρή πορεία του στο box office. Έχει ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ των Sinners και έχει γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα ψυχολογικά θρίλερ στα χρονικά. Αποτελεί μια από τα μεγαλύτερες success stories της χρονιάς και οδεύει προς το ορόσημο των 400 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, με μηδαμινό μπάτζετ, αποδεικνύοντας πως οι ρόλοι και το όραμα μετράνε πάνω από όλα.

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