Το Obsession σπάει τα κοντέρ: Εισπράξεις 500 φορές το μπάτζετ του

Το Obsession συνεχίζει τη λαμπρή πορεία του στο box office. Έχει ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ των Sinners και έχει γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα ψυχολογικά θρίλερ στα χρονικά. Αποτελεί μια από τα μεγαλύτερες success stories της χρονιάς και οδεύει προς το ορόσημο των 400 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, με μηδαμινό μπάτζετ, αποδεικνύοντας πως οι ρόλοι και το όραμα μετράνε πάνω από όλα.
Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr.
- Το «final boss» των οδηγών ταξί: Πετά έξω τους πελάτες, φεύγει με ανοιχτό καπό για να κρύβει την πινακίδα
- Καλοκαίρι, η εποχή που καταλαβαίνεις πόσο στον κόσμο τους ζουν οι influencers
- Δημοσκόπηση Prorata: Μονοψήφια η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και Τσίπρα - Η μάχη Καρυστιανού με ΠΑΣΟΚ
- Θέλετε να βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη; Εργατολόγος εξηγεί τον τρόπο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.