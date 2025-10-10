Οχήματα χωρίς ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ: Η προθεσμία πληρωμής και τα πρόστιμα

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας των πρώτων διασταυρωτικών ελέγχων για οχήματα που είναι ανασφάλιστα, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και δεν έχουν καταβληθεί για αυτά τα τέλη κυκλοφορίας, ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη. Παράλληλα εστάλησαν από την ΑΑΔΕ οι σχετικές ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες τους.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι αφορούν στον εντοπισμό των οχημάτων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τους τυπικούς ελέγχους ΚΤΕΟ.

Σε πρώτη φάση αποστέλλονται ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης και καταβολής τελών κυκλοφορίας. Πιο συγκεκριμένα αποστέλλονται άμεσα:

α) 100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης.

β) 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Η διαδικασία ενημέρωσης των ιδιοκτητών των οχημάτων

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν στο όχημά τους, είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr. Η είσοδος στη νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται με κωδικούς taxisnet.

Η προθεσμία για την πληρωμή

Σκοπός της πρώτης φάσης είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις παραλείψεις συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί με ημερομηνία αναφοράς την 25η Αυγούστου 2025, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.

Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δε συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των προαναφερόμενων τρόπων (SMS, mail, ταχυδρομείο).

Το ύψος των προστίμων

Στην περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ αναλόγως τον τύπο του οχήματος.

Το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος.

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται διασταύρωση δεδομένων οχημάτων από όλα τα μητρώα των αρμόδιων φορέων, τα οποία έως σήμερα παρουσιάζουν σημαντικές μεταξύ τους αποκλίσεις, προκαλώντας συχνά ταλαιπωρία για τους πολίτες. Η δυνατότητα αυτή επιτεύχθηκε μέσω διαδικασιών ελέγχου, καθαρισμού και ομογενοποίησης των δεδομένων.

