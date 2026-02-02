Οι 3 σωτήριες κινήσεις για να μειώσετε το κόστος στις νέες τιμές ρεύματος

Στα «ύψη» είναι το κόστος στον λογαριασμό ρεύματος και πολλά είναι τα νοικοκυριά που θα επιβαρύνονται ακόμα παραπάνω από σήμερα (2/2) καθώς τίθενται σε ισχύ οι νέες χρεώσεις.

Οι χρεώσεις αφορούν 8 στους 10 οικιακούς καταναλωτές και ο λογαριασμός θα αυξηθεί σε 3,45 ευρώ τον μήνα για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει 300 kWh. Στόχος, είναι η συντήτηση δικτύου και οι επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.

Ωστόσο, υπάρχουν «τρεις μαγικές κινήσεις» που αν ακολουθηθούν, θα μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε χρήματα.

Όπως επισημαίνει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, μια πρώτη κίνηση που μπορεί να μας βοηθήσει, αναφορικά με το πορτοκαλί τιμολόγιο, είναι να έχει κανείς έξυπνο μετρητή. Συνήθως αφορά επιχειρήσεις και η τιμή του αλλάζει ανά ώρα βάσει χρηματιστηρίου.

Σε όσους έχουν πορτοκαλί τιμολόγιο, SMS, ή Viber από τον πάροχο έρχεται στο κινητό, σε περίπτωση υπερβολικών αυξήσεων.

Λογαριασμός ρεύματος: Tips για εξοικονόμηση

Ακόμη, ένα πολύ χρήσιμο tip για να κερδίσουμε χρήματα, είναι να έχουμε στο νου μας το λεγόμενο «χρυσό ωράριο», το οποίο είναι από τις 08:00 - 17:00.

Από αυτό ωφελούνται επιχειρήσεις με μία βάρδια, γραφεία και νοικοκυριά που μεταφέρουν δουλειές το μεσημέρι, ξυλουργεία, μαρμαράδικα και αλουμινάδικα. Όσα δηλαδή είναι ενεργοβόρα το διάστημα αυτό.

Αφορά κυρίως το καλοκαίρι, και τις ημέρες ηλιοφάνειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πορτοκαλί τιμολόγιο δεν υπάρχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης ενώ μια τρίτη κίνηση που μπορεί να μας βοηθήσει οικονομικά είναι να ελέγχουμε τις τιμές της επόμενης ημέρας μετά τις 17:00 το απόγευμα.