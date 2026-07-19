Οι 5 επαγγελματικοί κλάδοι που «χρυσώνουν» τους υπαλλήλους τους με έως 10.000 ευρώ το μήνα

Με μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης που αγγίζει τα 1.516 ευρώ στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν επαγγέλματα που συνοδεύονται με αποδοχές που φτάνουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ μηνιαίως.

Και ενώ ένας στους τρεις εργαζομένους λάμβανε το 2025 μισθό μικρότερο των 1.000 ευρώ τον μήνα (μεικτά), κάποιες δημοφιλείς ειδικότητες μπορούν να εξασφαλίσουν απολαβές που ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ και φτάνουν -μέσα στην πρώτη τριετία- ακόμη και τα 5.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr