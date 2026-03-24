Οι «αδύναμοι κρίκοι» της ελληνικής αγοράς εργασίας: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι

Γυναίκες, νέοι, αλλοδαποί και άτομα χαμηλής εκπαίδευσης είναι πιο ευάλωτοι της αγοράς εργασίας απέναντι στο φάσμα της ανεργίας, καθώς είναι αντιμέτωποι με περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, διακρίσεις και έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλη κατάρτιση.
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ που επιμελήθηκε ο Ιωάννης Χολέζας, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 35,2 χιλ. το 2025, φτάνοντας τα 393,2 χιλ. άτομα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του γενικού ποσοστού ανεργίας σε 8,2% το γ' τρίμηνο του 2025, προσεγγίζοντας έτσι τα ελάχιστα επίπεδα του 2008 (7,3% το 2008).
