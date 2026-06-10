Οι αφανείς ήρωες των πυρκαγιών: Πώς ενισχύθηκαν 2.888 εθελοντές δασοπυροσβέστες

Από τον Έβρο και τη Ρόδο μέχρι την Αττική, την Κορινθία και τη Χίο, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή ορισμένων από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές που γνώρισε η χώρα.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πίσω από αυτούς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής στήθηκε ένα δίκτυο υποστήριξης που παρείχε εξοπλισμό, εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε 2.888 εθελοντές από 71 ομάδες δασοπροστασίας σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση θεσμικών αλλαγών για τον εθελοντισμό.

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