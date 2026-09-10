Οι βασικές υποχρεώσεις των Ι.Κ.Ε. απέναντι στο Γ.Ε.ΜΗ.: Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Οι υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις και κατ επέκταση οι επιχειρηματίες για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) απέναντι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τόσο μετά τη σύστασή τους όσο και σε ετήσια βάση, είναι κάτι πολύ σημαντικό που οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να παραβλέπουν για να μην έρχονται αντιμέτωπες με πιθανές κυρώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ.

Υποχρεώσεις μετά τη σύσταση

Εντός ενός μήνα από τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να υπάρχει εταιρική ιστοσελίδα και να δηλωθεί η διεύθυνσή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην ιστοσελίδα πρέπει να εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της εταιρείας, όπως η επωνυμία, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα, το εταιρικό κεφάλαιο, τα στοιχεία των εταίρων και του διαχειριστή.

Παράλληλα, εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου και να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εταιρικές ενέργειες και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ετήσιες υποχρεώσεις

Οι Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν και να δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις οικονομικές τους καταστάσεις μέσα στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προθεσμίες.

Όπου απαιτείται, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται και τα σχετικά πρακτικά ή αποφάσεις των εταίρων, μεταξύ άλλων για τη διάθεση των αποτελεσμάτων και τη διανομή ή μη μερίσματος.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Η μη τήρηση ή η εκπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα, ενώ μπορεί να υπάρξουν και συνέπειες με αναστολή λειτουργείας της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.