Οι Έλληνες οι πιο δουλευταράδες στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η χώρα μας βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης ως προς τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, αφήνοντας πίσω ακόμη και χώρες που παραδοσιακά συνδέονται με σκληρή εργασία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα «γράφει» 39,6 ώρες την εβδομάδα, όταν ο μέσος όρος για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 35,9 ώρες.

